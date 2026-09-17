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17 сентября, 13:34

Шоу-бизнес

Адвокат рассказал, что блогер Шабутдинов не виделся с семьей три года

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Обвиненный в особо крупном мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов не виделся с семьей три года. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Григориади, чьи слова приводит Super.ru.

У мужчины есть супруга и двое маленьких детей. По словам адвоката, для блогера предусмотрены только короткие свидания через стекло.

"Полноценное общение с семьей на стадии отбывания даже наказания имеет свои пределы и ограничения. Семья ждет своего отца, и мы считаем, что по этой части приговор достаточно суровый, потому как самое большое наказание – это не видеть свою семью", – подчеркнул Григориади.

Адвокат подчеркнул, что 70% потерпевших уже получили выплаты, остальные ожидают окончательного приговора. В настоящее время, как утверждает Григориади, несогласных осталось 17 человек.

В ноябре 2023 года блогер Шабутдинов был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. В конце октября 2025 года суд вынес приговор – 7 лет колонии и штраф в 5 миллионов рублей за 113 эпизодов мошенничества в составе организованной группы.

По версии следствия, Шабутдинов руководил процессом и распространял недостоверную информацию о своих курсах.

Адвокаты блогера назвали наказание чрезмерным, сославшись на его сотрудничество со следствием, признание вины, отсутствие судимостей и наличие двоих детей.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу блогера Шабутдинова

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