Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Его признали виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере, и назначили отбывание наказания в колонии общего режима. Кроме того, подсудимому назначили штраф в 5 миллионов рублей.

Было установлено, что Шабутдинов координировал действия участников созданной группы, а также обеспечивал размещение заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах, которые не являлись такими в действительности.

В прокуратуре отметили, что с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании сообщники в том числе от имени ООО "Лайк Центр" продавали курсы, тренинги и вебинары. Клиентам обещали высокий результат последующей предпринимательской деятельности.

Блогер лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказания образовательных услуг с целью создать ложное представление о том, что программы могут гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. Кроме того, было создано фальшивое впечатление о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.

Пострадали 113 граждан, которые платили за программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину в полном объеме. Ему огласили итоговое обвинительное заключение, чье чтение заняло у суда два заседания. Известно, что бизнес-коуч возместил ущерб 73 пострадавшим.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он требовал оштрафовать Шабутдинова на сумму свыше 15,5 миллиона рублей.

