Прокурор запросил 8 лет колонии для блогера Шабутдинова

Фото: Москва 24

Прокурор попросил суд признать блогера Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Также государственный обвинитель потребовал оштрафовать блогера на сумму свыше 15,5 миллиона рублей и лишить его права заниматься деятельностью, связанной с реализацией образовательных программ, сроком на 5 лет.

По версии стороны обвинения, Шабутдинов создал организованную преступную группу и размещал в Сети заведомо ложные данные о своих образовательных курсах, которые на самом деле таковыми не являлись.

"Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности", – указал гособвинитель.

Сам блогер разработал тексты тренингов, договоры и оферты на оказание услуг, чтобы создать видимость правомерности своей деятельности и якобы гарантировать финансовую защиту в любых ситуациях.

Всего от действий Шабутдинова и других соучастников преступления пострадали 113 человек, которые выплатили за курсы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. Позже он возместил ущерб 64 потерпевшим. Во время судебного разбирательства блогер признал свою вину в полном объеме. Позднее ему огласили итоговое обвинительное заключение, чье чтение заняло у суда сразу два заседания.

