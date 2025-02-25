Пострадавшая по делу блогера Шабутдинова рассказала о кредитах в семи банках

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Одна из первых пострадавших от деятельности бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова рассказала Москве 24 о кредитах в семи разных банках, которые она взяла в 2019 году для покупки курсов по развитию бизнеса.

"Купить курсы меня убедил сам Аяз – подвел меня к стойке регистрации, где менеджеры оформляли кредит, потому что с собой у меня не было двух миллионов. Я подписала какие-то бумажки, и то это были не договоры. И после этого на мне – кредиты в семи разных банках", – поделилась девушка.

Она добавила, что изначально ее пытались убедить в том, что кредиты являются лишь "возможностью проверить одобрение". Однако, по ее словам, Шабутдинов сразу же завладел ее денежными средствами.

"Всего в постановлении указано 1,9 миллиона рублей, но если посчитать штрафы и моральную компенсацию, Аяз должен мне около 3,5 миллиона рублей", – заключила пострадавшая.

Пресненский суд Москвы 25 февраля продлил срок ареста Шабутдинову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Блогер пробудет под стражей еще шесть месяцев – до 12 августа 2025 года.

Адвокат бизнес-тренера Дмитрий Григориади заявил, что арест является "слишком суровой мерой при преступлении в сфере предпринимательства". Кроме того, подчеркнул он, блогер сотрудничал с органами предварительного расследования.

Шабутдинов был арестован в начале ноября 2023 года. По версии следствия, он продавал курсы и тренинги, обещая за месяц сделать из любого человека миллионера.