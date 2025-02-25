Суд на полгода продлил арест блогеру Шабутдинову

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Пресненский суд Москвы продлил срок ареста бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Блогер пробудет под стражей еще шесть месяцев – до 12 августа 2025 года.

Адвокат бизнес-тренера Дмитрий Григориади просил суд не удовлетворять ходатайство государственного обвинителя о продлении ареста. Как отметил юрист, образовательная компания Шабутдинова все еще рекомендована государственными реестрами.

Григориади заявил, что арест является "слишком суровой мерой при преступлении в сфере предпринимательства". Кроме того, подчеркнул он, блогер сотрудничал с органами предварительного расследования. В свою очередь, адвокат Калой Ахильгов попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Сам обвиняемый заверил, что у него нет умысла скрыться от следствия или воспрепятствовать ему. По словам Шабутдинова, он "никак не угрожает обществу".

Блогер был арестован в начале ноября 2023 года. По версии следствия, Шабутдинов продавал курсы и тренинги, обещая за месяц сделать из любого человека миллионера.

В июле 2024 года суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений.