Суд Москвы заочно арестовал соучастника обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова

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Таганский суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела о мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Приговор вступит в силу с момента его экстрадиции в РФ или задержания на российской территории.

Как отметили в ведомстве, Алексеев обвиняется в совершении 92 преступлений. Кроме того, он был объявлен в международный розыск.

Ранее суд временно отстранил соучастника блогера от должностей исполнительного директора АНО и акционерного общества, через которых реализовались обучающие курсы, на период предварительного следствия по уголовному делу.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогера подозревают в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек.

Столичный суд в ноябре 2023 года отправил в СИЗО блогера, а после несколько раз продлевал ему арест. На последнем слушании арест ему продлили до 16 августа, удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования.

Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. 11 июня стало известно, что на блогера завели еще пять уголовных дел.