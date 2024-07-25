Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Следствие добавило блогеру Аязу Шабутдинову новые эпизоды мошенничества, увеличив их количество до 92, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

Кроме того, Таганский суд Москвы заочно арестовал его соучастника, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Однако фигурант скрылся от органов предварительного расследования и его объявили в международный розыск.

До этого по решению суда соучастника блогера временно отстранили от должностей исполнительного директора АНО и акционерного общества, через которых реализовались обучающие курсы, на период предварительного следствия по уголовному делу.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогера подозревают в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек.

Столичный суд в ноябре 2023 года отправил в СИЗО блогера, а после несколько раз продлевал ему арест. На последнем слушании арест ему продлили до 16 августа, удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования.

Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. 11 июня стало известно, что на блогера завели еще пять уголовных дел.