Заявившая на Шабутдинова рассказала о подмешивании таблеток на его курсах

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Одна из учениц блогера Аяза Шабутдинова, предпринимательница Наталья Калистратова сообщила, что участникам его курсов якобы добавляли в кофе подозрительные зеленые таблетки. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы все помним, что в "Лайк" кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали", – поделилась она.

По словам Калистратовой, на встречах с Шабутдиновым участники находились в состоянии эйфории, практиковали медитацию и слушали музыку. Женщина добавила, что таблетки были обнаружены оперативниками во время следственных действий, сейчас они находятся на экспертизе.

В среду, 22 ноября, Московский городской суд оставил без изменений решение Таганского районного суда столицы об аресте до 16 декабря 2023 года блогера Шабутдинова. На заседании суда рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты, которая требовала выпустить из СИЗО Шабутдинова, указывая на отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого.

Шабутдинова задержали в начале ноября после его приезда из Вены в Москву. Его обвинили в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Позже его супруга Лидия Муцольгова заявила, что Шабутдинов не признает своей вины. По ее словам, сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и о мошенничестве якобы не шло.

Позднее Таганский районный суд Москвы арестовал блогера. Ему предъявили обвинение по 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Адвокат обвиняемого Никита Апаликов заявил, что за 2022 год Шабутдинов уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба. Он подчеркивал, что решение будет обжаловано.

Блогера Аяза Шабутдинов отправили в СИЗО по решению Таганского суда