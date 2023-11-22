Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Московский городской суд оставил без изменений решение Таганского районного суда столицы об аресте до 16 декабря 2023 года блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На заседании суда 22 ноября рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты, которая требовала выпустить из СИЗО Шабутдинова, указывая на отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого. По словам адвоката Никиты Апаликова, в основу дела взяты показания тех пострадавших, которые до этого проиграли судебные процессы против блогера.

Шабутдинова задержали накануне после его приезда из Вены в Москву. Блогер обвиняется в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской деятельности.

Позже его супруга Лидия Муцольгова заявила, что Шабутдинов не признает своей вины. По ее словам, сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и о мошенничестве якобы не шло.

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера до 16 декабря 2023 года. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Адвокат обвиняемого Никита Апаликов заявил, что за 2022 год Шабутдинов уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба. Он подчеркнул, что решение будет обжаловано.

Блогера Аяза Шабутдинов отправили в СИЗО по решению Таганского суда