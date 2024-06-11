Против блогера Шабутдинова возбуждено еще пять уголовных дел

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Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, пишет ТАСС со ссылкой на следователя в Таганском суде Москвы.

"Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений", – уточнил следователь.

Также следствие попросило районный суд продлить Шабутдинову арест до середины августа. В свою очередь, защита подсудимого потребовала смягчить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года. Блогера подозревают в формировании у граждан ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательской работе. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек.

Столичный суд в ноябре 2023 года поместил блогера в СИЗО, а затем несколько раз продлевал ему арест. Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба.

