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11 июня, 17:38

Шоу-бизнес

Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы продлил до 16 августа арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогера подозревают в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек.

Столичный суд в ноябре 2023 года отправил в СИЗО блогера, а после несколько раз продлевал ему арест. Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. 11 июня стало известно, что на блогера завели еще пять уголовных дел.

Блогер Шабутдинов начал разрабатывать новую программу тренинга в СИЗО

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