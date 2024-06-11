11 июня, 17:38Шоу-бизнес
Суд продлил арест Шабутдинову до 16 августа по делу о мошенничестве
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Таганский районный суд Москвы продлил до 16 августа арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования.
Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогера подозревают в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек.
Столичный суд в ноябре 2023 года отправил в СИЗО блогера, а после несколько раз продлевал ему арест. Защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. 11 июня стало известно, что на блогера завели еще пять уголовных дел.
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