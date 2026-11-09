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09 ноября, 18:58

Шоу-бизнес

Концерт Киркорова в Ярославле не будет отменен после жалоб общественников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководство Ярославской области не станет вмешиваться в организацию концерта народного артиста России Филиппа Киркорова в Ярославле после обращения к главе региона Михаилу Евраеву со стороны местных общественников. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Проведение концертно-зрелищных мероприятий регламентируется федеральными законами и не является объектом регулирования органами региональной власти", – уточнили в сообщении.

В региональном правительстве подчеркнули, что организатор концерта ООО "Пушка интертеймент" и площадка АО "Ледовый дворец "Арена-2000. Локомотив" являются самостоятельными частными организациями.

Местные власти также отметили, что органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний, кроме случаев нарушения законодательства России или возникновения угрозы общественной безопасности.

Ранее представители семи общественных организаций Ярославской области попросили Евраева отменить концерт Киркорова. Поводом для обращения стал эпизод с участием певца, во время которого он публично разорвал тельняшку. Авторы письма отметили, что подобные действия оскорбляют чувства части общества, прежде всего действующих военных и ветеранов.

Общественники подчеркнули, что тельняшка и десантный берет имеют особое значение для десантников, а неуважительное отношение к этим предметам может быть расценено как насмешка над памятью погибших военнослужащих.

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