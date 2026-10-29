Юрист Бондаренко оценила шансы получить компенсацию за отмененный концерт Канье Уэста

Суд в Москве отказал зрительнице в компенсации средств после отмены концерта рэпера Канье Уэста. Что делать в подобной ситуации и на возврат каких сумм имеют право покупатели, разбиралась Москва 24.

Без объяснения причин

Фото: Getty Images/Wally Skalij

Суд отказал одной из зрительниц в компенсации за отмененный концерт американского рэпера Канье Уэста. При этом стоимость билета девушке уже вернули ранее, но она пыталась добиться возмещения остальных расходов, сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Мировой суд в московском районе Марфино отказал москвичке Анастасии П. в удовлетворении иска к Say Agency о возврате средств и возмещении убытков, связанных с концертом. В суде не объяснили, почему вынесли такое решение", – говорится в публикации.

Уточняется, что всего в столице рассматривают 11 исков к концертному агентству Say Agency и билетному оператору "Интикетс" о взыскании средств. При этом, по данным источника канала, истцам предлагают отказываться от претензий, так как средства за билеты возвращены.

Анонс концертов Канье Уэста на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялся 17 августа. Шоу было запланировано на 10 и 11 октября, а билеты продавались по цене от 9 до 160 тысяч рублей. За организацию выступлений отвечала московская компания Say Agency.

Однако уже 24-го числа стадион заявил, что договор аренды с организаторами не заключал, а без него концерты состояться не могут. В конце сентября американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура Канье, подтвердило отмену его выступления в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, мероприятия не состоялись из-за того, что их не согласовали с властями города.

Позднее глава Say Agency Анна Субчева сообщила, что возврат денег за билеты начнется с 12 октября, однако в тот день покупатели не смогли вернуть свои средства. Уже 13-го числа в организации пообещали, что переведут зрителям все суммы.

Нужны доказательства

Юрист, руководитель юридического бюро Яна Бондаренко рассказала Москве 24, что зрители действительно могут взыскать денежные средства, которые они потратили ради визита на отмененное мероприятие и которые им не компенсируют. Например, если речь идет о невозвратных авиабилетах, а также оплате гостиницы.

"То есть если покупателю никто не компенсирует дополнительные траты, то тогда он может образовавшиеся убытки возложить на продавца билета", – отметила юрист.

Доказать связь бронирования отеля с конкретным концертом можно: для этого нужно предъявить сам билет, а также бронь с указанием дат, затрагивающих дату проведения мероприятия, а также чек от покупки билетов из другого города на самолет или поезд, добавила юрист.





Яна Бондаренко юрист, руководитель юридического бюро Если же кто-то требует компенсацию за причиненный моральный вред, то это уже на усмотрение суда на основании дополнительных вопросов, так как это по сути своей сложнодоказуемый момент.

Бондаренко также напомнила, что у таких дел есть общий срок исковой давности – 3 года с момента, когда деньги должны были быть возвращены.

"В целом в случае отмены массового мероприятия и проблем с возвратом средств за билеты и компенсацией убытков может возникнуть вопрос, на кого подавать в суд. Здесь действует правило: у кого купили, к тому и идем с требованиями. А кто именно конечный получатель денег, непосредственно продавец или организатор – там они уже между собой сами разберутся. В таких случаях может быть длинная цепочка юридических лиц", – пояснила она.

Финальной итоговой суммой должна быть та, которую человек затребовал в суде, включая различные сборы за проведение платежа. Если же истец не согласен с каким-либо решением, он имеет право обращаться в суд высшей инстанции, заключила эксперт.