Путин продлил программу помощи Африке в борьбе с инфекциями до 2029 года

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Владимир Путин продлил действие российской программы помощи странам Африки по противодействию инфекциям до 2029 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита "Россия – Африка".

По словам главы государства, Россия и страны Африки планируют углубить партнерство в сфере охраны здоровья. В частности, намечено проведение совместных учений по борьбе со вспышками инфекций.

"Будем наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов, передавать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций", – сказал Путин.

Также, как отметил российский лидер, Москва увеличит число африканских студентов, в том числе обучающихся на бюджетной основе.

Кроме того, в рамках выступления президент обратил внимание, что руководители африканских стран на встречах в Кремле поддержали идею расширить сеть центров, позволяющих учить на континенте русский язык.

"Несколько коллег говорили об открытии домов культуры России", – добавил он.

Ранее Путин заявил о заинтересованности России в переносе производств в Африку. По словам президента, это соответствует интересам Москвы, особенно в то время, когда российские производства испытывают давление из-за многочисленных ограничений. Он также указал на необходимость того, чтобы такие решения с африканской стороны были суверенными.

