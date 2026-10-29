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29 октября, 13:53

Экономика

Путин заявил о заинтересованности России в переносе производств в Африку

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Россия заинтересована в переносе части производств на Африканский континент из-за санкций. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка".

По словам президента, это соответствует интересам Москвы, особенно в то время, когда российские производства испытывают давление из-за многочисленных ограничений. Он также указал на необходимость того, чтобы такие решения с африканской стороны были суверенными, а вложения – надежными и защищенными. Этот механизм, отметил глава государства, не должен зависеть от внешнеполитических обстоятельств.

Ранее Путин назвал Африку континентом будущего. По его словам, сейчас молодое поколение хочет получить образование и повысить уровень жизни, что в дальнейшем поспособствует развитию континента.

Президент добавил, что Россия выступает за разработку в рамках БРИКС новой инвестиционной платформы, которая будет направлена на динамично развивающиеся рынки. В этом контексте Африка может стать одним из основных направлений.

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