Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово возобновил прием и отправку самолетов, однако обслуживание рейсов проводится по согласованию с уполномоченными органами. Об изменении режима работы авиагавани сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта скорректировали. При этом меры безопасности продолжают действовать.

В остальных трех аэропортах московского авиаузла – Внуково, Шереметьево и Жуковский – ограничения на полеты сохраняются. Прием и отправка рейсов там пока не осуществляются.

Сбои в работе московских авиагаваней произошли из-за атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 38 дронов, направлявшихся к столице.