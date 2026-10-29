Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии завершено в Алешках

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области завершено. Конвой готов к отправке, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в МАХ.

"Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда", – написала она в МАХ.

Колонна отправится к центральной районной больнице. Жители смогут покинуть город до 14:00. Раздача гуманитарной помощи начнется после 14:30.

"Вместе с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США координируем дальнейшие действия. На месте также работают журналисты – они смогут лично пообщаться с жителями", – подчеркнула омбудсмен.

Лантратова также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за личное участие, посредничество и координацию.

В связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины с 27 октября до 22:59 1 ноября. Лантратова сообщала, что за это время не произошло никаких инцидентов.

Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США. Кремль надеется, что люди смогут получить гуманитарную помощь и, если захотят, покинуть населенный пункт уже 29 или 30 октября.

