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09 ноября, 17:55

Спорт

Академия Плющенко прекратила выплачивать стипендию фигуристке Костылевой из-за матери

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Фигуристка Елена Костылева лишилась стипендии академии "Ангелы Плющенко" после того, как ее семья не выполнила условия соглашения. Об этом рассказала "Газете.ру" методист академии Елена Благодерова.

По ее словам, родители спортсменки обязались не публиковать негативные комментарии об академии, ее руководстве и воспитанниках, а также не допускать тренировок дочери на чужих ледовых площадках. Однако публикации Ирины Костылевой, в которых она критикует академию, других фигуристок и их родителей, в соцсетях стали окончательной причиной для прекращения выплат. После этого юристы направили семье уведомление о расторжении договора.

Костылева занимается у Евгения Плющенко с 2024 года. В декабре 2025-го тренер объявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой, после чего она перешла в школу Софьи Федченко. Однако уже 8 января 2026 года стало известно о ее возвращении к Плющенко.

Ранее он обвинил мать фигуристки в физическом насилии над дочерью. После этого органы опеки проверяли семью. Ирина Костылева, в свою очередь, заявляла, что методы работы тренера приводят к травмам спортсменки.

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