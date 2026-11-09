Для участников СВО начался отбор на третий поток программы "Время героев"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России стартовал прием заявок на третий поток программы "Время героев" для участников и ветеранов СВО без высшего образования. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, его слова приводятся на сайте программы.

Запуск нового потока является выполнением прямого поручения Владимира Путина, в рамках которого необходимо создать условия, помогающие героям спецоперации реализовать себя и принести пользу стране не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе.

"Отбор открыт для всех, кто готов учиться и работать на благо России", – уточнил замруководителя.

Для третьего потока выдвинули отдельный набор требований: наличие гражданства России, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях во время СВО, а также среднее общее или среднее профессиональное образование либо незаконченное высшее. Обучение займет 3 года вместо стандартных 4 – сократить срок удалось за счет новых образовательных технологий и организационных решений.

Первые 1,5 года отведены на плотную теоретическую программу в Президентской академии (РАНХиГС), затем начнется очно-заочное обучение. Заявки принимают на официальном сайте программы с 9 ноября 2026 года до 25 января 2027 года.

Ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, в свою очередь, обратил внимание, что принципиальное отличие третьего потока заключается в расширении доступности.

"Впервые пройти курс обучения могут участники и ветераны СВО, не имеющие высшего образования. Но это не означает, что мы снижаем планку – отбор будет как всегда серьезным и состоять из нескольких этапов", – добавил он.

Неизменными, по мнению Комиссарова, остаются способности кандидатов, их мотивация и готовность учиться и применять знания на благо страны. Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный назвал третий поток мощным сигналом для военнослужащих на передовой.

Важно, чтобы каждый военный на линии боевого соприкосновения четко знал: о нем не просто помнят, его здесь ждут и заранее готовят надежную почву для возвращения к мирной жизни, подчеркнул он. Кроме того, Поддубный назвал боевой опыт ценным капиталом, который поможет военнослужащим в дальнейшей жизни.

Ранее Путин заявил, что в России нужно создать отдельную программу подготовки для участников специальной военной операции, у которых нет высшего образования. По словам российского президента, у таких бойцов должна появиться возможность применить свои способности на гражданской службе.

По замыслу, новая программа будет устроена по образцу "Времени героев". Администрации президента поручили проработать соответствующий проект. Федеральное правительство, как подчеркнул глава государства, должно подключиться к этой работе.