Прокуратура утвердила обвинение в отношении блогера Шабутдинова

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным прокуратуры, блогер создал преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение в интернете заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах. Его сообщники при помощи агрессивного маркетинга и активной рекламы продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы и тренинги от имени юридических лиц, в том числе компании "Лайк Центр". При этом они обещали высокий результат предпринимательства, уточнило ведомство.

Сам Шабутдинов, как указала прокуратура, обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг для создания ложного представления о гарантии финансовой защиты.

В результате от действий преступной группы пострадали 113 человек, которые платили за программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб составил более 57 миллионов рублей.

После вручения блогеру обвинения свыше 280 томов дела направятся для рассмотрения в суд, добавила прокуратура.

Шабутдинов был арестован в начале ноября 2023 года. Блогер занимался обучением по собственным программам. Однако клиенты Шабутдинова оказались недовольны услугами.

В июле 2024 года суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева, который обвиняется в совершении 92 преступлений.

В январе текущего года столичный суд продлил срок ареста Шабутдинову до конца зимы, удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования.

