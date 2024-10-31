Новая соучастница появилась в деле бизнес-коуча Шабутдинова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В уголовном деле бизнес-коуча Аяза Шабутдинова о крупном мошенничестве появилась соучастница по фамилии Алексеева, передает РИА Новости со ссылкой на Московский городской суд.

По словам следователя, в настоящее время два соучастника Шабутдинова объявлены в розыск – Василий Алексеев и Елена Алексеева. Они скрываются на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Помимо этого, Мосгорсуд продлил до 3 февраля срок содержания под стражей Шабутдинову. В свою очередь, следователь заявил, что продление ареста Шабутдинову было необходимо, чтобы в дальнейшем составить обвинительное заключение и направить его прокурору для утверждения. Он добавил, что фигурант в пока ознакомился с 50 томами дела из 152.

Шабутдинов был арестован в начале ноября прошлого года. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек. Летом следователи возбудили еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером.

В свою очередь, защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. В июле суд также заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений.

28 октября суд Москвы отказал в смягчении меры пресечения Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве.