Следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером Аязом Шабутдиновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд.

"Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом", – говорится в сообщении.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогера подозревают в формировании у людей ложного впечатления о его образовательных курсах по предпринимательству.

Позже суд отправил в СИЗО блогера, а после несколько раз продлевал ему арест. На последнем слушании арест ему продлили до 16 августа.

По данным на конец июля этого года, ему предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества.

Также суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений. Кроме того, Алексеев был объявлен в международный розыск.

