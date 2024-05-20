Число потерпевших по делу Шабутдинова выросло до 75 человек

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Число потерпевших по делу бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова возросло до 75 человек, заявил судья в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы защиты на продление ему ареста. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным суда, Шабутдинов обвиняется в 75 преступлениях. В свою очередь, его адвокат Дмитрий Григориади сообщил суду, что более пяти месяцев его клиент находится в СИЗО. Все это время с ним не проводят никаких следственных действий, подчеркнул юрист.

По словам Григориади, следователь за два дня до продления меры пресечения формальным постановлением уведомил обвиняемого о том, что "есть еще пара потерпевших".

"Более пяти месяцев мы фактически не участники следственных действий", – заключил он.

Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года после его приезда из Вены в Москву. Бизнес-тренера подозревают в формировании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

В ноябре 2023 года Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. В рамках рассмотрения дела блогера приняли решение об аресте 28 банковских счетов.

В конце 2023 года суд решил оставить Шабутдинова в СИЗО до 16 февраля 2024 года. Следователь тогда отмечал, что всего в отношении блогера и неустановленных лиц было возбуждено 15 уголовных дел.

В феврале 2024 года МВД РФ возбудило еще семь уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении Шабутдинова.