МВД РФ возбудило еще 7 дел в отношении бизнес-тренера Шабутдинова

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МВД РФ возбудило еще 7 уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает ТАСС из зала Таганского суда Москвы.

"Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве", – говорится в сообщении.

Ранее адвокат бизнес-тренера Калой Ахильгов сообщил, что количество потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова выросло до 50. По его словам, 30 января следствие предъявило блогеру новое обвинение, по которому ему вменяется 50 эпизодов мошенничества.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года после его приезда из Вены в Москву. Блогера подозревают в формировании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

В результате Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. В рамках рассмотрения дела Шабутдинова было принято решение об аресте 28 банковских счетов.

В конце 2023 года суд решил оставить блогера в СИЗО до 16 февраля 2024 года. Следователь тогда отмечал, что в общей сложности в отношении Шабутдинова и неустановленных лиц было возбуждено 15 уголовных дел, из них 8 – по факту тяжких и совершенных по корыстным соображениям преступлений.

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова по делу о мошенничестве