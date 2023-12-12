Обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 февраля 2024 года

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Столичный Таганский районный суд решил оставить в СИЗО до 16 февраля 2024 года блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве.

Такое решение огласила судья Альбина Тимакова. Следователь сообщил, что в общей сложности в отношении Шабутдинова и неустановленных лиц было возбуждено 15 уголовных дел, из них восемь – по факту тяжких и совершенных по корыстным соображениям преступлений.

Сторона защиты призвала суд перевести блогера под домашний арест или отпустить его под залог в размере 50 миллионов рублей.

"В настоящее время Шабутдинову предъявлены 15 обвинений по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", – приводит ТАСС слова следователя МВД.

Он рассказал, что в сторону обвиняемого написаны еще 25 заявлений. По ним следователи организовали проверки. Правоохранители проведут обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей, также будут организованы очные ставки.

Как уточнил адвокат, следствие намерено в основном получить выемки и допросы свидетелей, в которых участие его подзащитного не требуется. В этой связи правозащитник попросил отпустить Шабутдинова под домашний арест.

Ранее в рамках рассмотрения дела Шабутдинова было принято решение об аресте 28 банковских счетов. По данным столичной прокуратуры, у блогера, который заманивал людей на свои курсы, был 35-летний соучастник. Его объявили в розыск.

Шабутдинова задержали в начале ноября этого года после его приезда из Вены в Москву. Блогер подозревается в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

Впоследствии его жена Лидия Муцольгова сообщила, что Шабутдинов не признает своей вины. Сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей, уточила она. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве якобы не шло.

Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Адвокат обвиняемого Никита Апаликов рассказал, что за 2022 год блогер уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба.

Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря