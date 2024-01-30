Адвокат сообщил, что количество потерпевших в деле Шабутдинова достигло 50

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Количество потерпевших в деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова выросло до 50. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов, передает РИА Новости.

По его словам, 30 января следствие предъявило блогеру новое обвинение, по которому ему вменяется 50 эпизодов мошенничества. Он выразил уверенность, что это обвинение еще не окончательное и число потерпевших увеличится.

Ранее Ахильгов заявлял, что блогеру в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года после его приезда из Вены в Москву. Блогер подозревается в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе. Его жена Лидия Муцольгова сообщила, что Шабутдинов не признает своей вины.

Впоследствии Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. В рамках рассмотрения дела Шабутдинова было принято решение об аресте 28 банковских счетов.

В конце 2023 года суд решил оставить блогера в СИЗО до 16 февраля 2024 года. Следователь тогда отмечал, что в общей сложности в отношении Шабутдинова и неустановленных лиц было возбуждено 15 уголовных дел, из них 8 – по факту тяжких и совершенных по корыстным соображениям преступлений.

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова по делу о мошенничестве