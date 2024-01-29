Блогеру Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в ближайшее время могут предъявить обвинение еще по 25 эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов.

Он напомнил, что на сегодняшний день его подзащитному официально предъявили обвинения по 15 эпизодам мошенничества. При этом, как он заметил, следствие обещает в ближайшее время новые эпизоды.

"Мы к этому готовы. Сейчас нам известно о 40 эпизодах", – сказал Ахильгов.

29 января Мосгорсуд в ходе заседания отклонил жалобу защиты Аяза Шабутдинова на решение о продлении ему ареста по делу о мошенничестве. Решение первой инстанции оставили без изменения, поэтому блогер будет находиться в СИЗО.

Шабутдинова задержали в начале ноября этого года после его приезда из Вены в Москву. Блогер подозревается в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

Впоследствии его жена Лидия Муцольгова сообщила, что Шабутдинов не признает своей вины. Сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей, уточнила она. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве якобы не шло.

Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Адвокат обвиняемого Никита Апаликов рассказал, что за 2022 год блогер уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба.

В рамках рассмотрения дела Шабутдинова было принято решение об аресте 28 банковских счетов. По данным столичной прокуратуры, у блогера, который заманивал людей на свои курсы, был 35-летний соучастник. Его объявили в розыск.

В конце прошлого года Таганский районный суд Москвы решил оставить в СИЗО до 16 февраля 2024 года блогера Аяза Шабутдинова. Такое решение огласила судья Альбина Тимакова. Следователь сообщил, что в общей сложности в отношении Шабутдинова и неустановленных лиц было возбуждено 15 уголовных дел, из них 8 – по факту тяжких и совершенных по корыстным соображениям преступлений.

Сторона защиты призвала суд перевести блогера под домашний арест или отпустить его под залог в размере 50 миллионов рублей. В сторону обвиняемого написаны еще 25 заявлений. По ним следователи организовали проверки. Правоохранители проведут обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей, также будут организованы очные ставки.

Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря