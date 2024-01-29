Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова на решение о продлении ему ареста по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Решение первой инстанции оставили без изменения, поэтому блогер будет находиться в СИЗО.

Шабутдинова задержали в начале ноября этого года после его приезда из Вены в Москву. Блогер подозревается в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

Впоследствии его жена Лидия Муцольгова сообщила, что Шабутдинов не признает своей вины. Сумма претензий, предъявленных блогеру, составляет 1,9 миллиона рублей, уточнила она. Однако речи об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве якобы не шло.

Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Адвокат обвиняемого Никита Апаликов рассказал, что за 2022 год блогер уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба.

В рамках рассмотрения дела Шабутдинова было принято решение об аресте 28 банковских счетов. По данным столичной прокуратуры, у блогера, который заманивал людей на свои курсы, был 35-летний соучастник. Его объявили в розыск.

В конце прошлого года Таганский районный суд Москвы решил оставить в СИЗО до 16 февраля 2024 года блогера Аяза Шабутдинова. Такое решение огласила судья Альбина Тимакова. Следователь сообщил, что в общей сложности в отношении Шабутдинова и неустановленных лиц было возбуждено 15 уголовных дел, из них 8 – по факту тяжких и совершенных по корыстным соображениям преступлений.

Сторона защиты призвала суд перевести блогера под домашний арест или отпустить его под залог в размере 50 миллионов рублей. В сторону обвиняемого написаны еще 25 заявлений. По ним следователи организовали проверки. Правоохранители проведут обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей, также будут организованы очные ставки.

Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря