Попались в Сети: какое наказание готовят для блогеров и инфоцыган в России

В Госдуме планируют разработать отдельное наказание для блогеров и коучей, которые оказывают образовательные услуги с нарушениями российских законов. Расскажем, какие именно меры хотят принять, и напомним скандальные истории, когда инфоцыгане становились фигурантами громких уголовных дел.

Виртуальное преступление – реальное наказание

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Госдуме обсуждается внесение поправок в российское законодательство: они позволят ввести наказание для блогеров, занимающихся образовательной деятельностью. Для этого создана рабочая группа, ее возглавили вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

В частности, законодатели могут добавить новую статью в Кодекс об административных правонарушениях: "Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации". Если предложение рабочей группы примут, под его действие подпадут те, кто продает свои информационные продукты без аккредитации. Ее по задумке нужно будет получать в специально созданной организации.

При этом в Уголовном кодексе может появиться статья для тех неаккредитованных блогеров, чья деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям и государству. Какая именно ответственность предполагается за это, пока неизвестно.





Яна Лантратова первый зампред комитета Госдумы по просвещению Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вреда людям или вести мошенническую деятельность.

Кроме того, в Госдуме обсуждают появление кода "Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий" в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Более того, интернет-деятелей, оказывающих образовательные услуги, могут обязать сообщать властям о создании подобных проектов.

На заседании группы Петр Толстой отметил: все изменения нужны, чтобы сделать деятельность блогеров удобной и прозрачной, а их бизнес находился в легальном поле. В настоящее время эта сфера вообще не отрегулирована, подчеркнул парламентарий.

"За блогерами будущее, люди на них ориентируются. Нужно, чтобы они уважали подписчиков и наоборот, чтобы было доверие. Сфера должна стать более упорядоченной", – заявил Толстой.

"Вероятно, нам что-то подмешивали"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Деятельность интернет-коучей и инфоцыган не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов. К примеру, блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений – столько человек пострадали от его действий, сообщал ранее адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов. Суть уроков, как утверждают потерпевшие, сводилась фактически к тому, что "надо верить в себя – и все получится", писал "Коммерсант". В настоящее время Шабутдинов ожидает решения суда в СИЗО.

Наталья Калистратова, которая написала заявление на коуча, рассказывала, что до этого три года пыталась добиться компенсации за его бизнес-курсы. Она купила их за миллион рублей, но на нее "повесили миллион 900 тысяч через брокеров". Также девушка отметила, что на курсах в "Лайк центре" Шабутдинова слушателей, вероятно, одурманивали некими зелеными таблетками. По ее словам, все будто находились в эйфории, практиковали медитацию и слушали музыку.





Наталья Калистратова пострадавшая от деятельности Аяза Шабутдинова Мы все помним, что в "Лайк" кофе был на мероприятиях и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали.

В свою очередь, блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от неуплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей и отмывании денег в особо крупном размере – предположительно, им удалось легализовать свыше 130 миллионов. Причем подписчики уверяли, что их намеренно раскручивали на деньги. В последствии пара погасила весь долг перед государством, преследование было прекращено.

В похожую ситуацию попала и блогер Елена Блиновская: ее обвинили в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Кроме того, участники курсов "королевы марафонов" писали заявления в полицию, так как считали, что их просто "развели", сообщали СМИ.

Однако, в отличие от Чекалиных, Блиновская пыталась скрыться, улетев за границу через Белоруссию. Но побег не удался: блогера задержали рядом с границей в районе Смоленска и отправили в СИЗО. Блиновская признала свою вину и раскаялась. Изначально она находилась под домашним арестом, однако после новогодней вечеринки, где она общалась со свидетелем по делу, суд решил отправить ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения журналистов "Известий", которые приехали на мероприятие VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой. Ситуацию на личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Одна из клиенток Тлиашиновой Алена рассказала РЕН ТВ, что еле избежала серьезных последствий от деятельности коуча. По словам девушки, под сильным влиянием ее убедили взять кредит, чтобы оплатить подписку на курсы. Алене затем удалось вернуть деньги в банк, однако она так и не поняла, как вообще попалась на уговоры блогера и ее окружения.