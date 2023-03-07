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Блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение за уклонение от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ее супругу Артему Чекалину предъявили обвинение за пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Установлено, что Чекалина при пособничестве своего мужа не оплатила налоги на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года, период с первого по четвертый кварталы 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020–2021 год на общую сумму более 311 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе России, находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее столичный СК сообщил, что супруги Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения, которая допускала лимит доходов в 150 миллионов рублей, однако, заработав на фитнес-марафонах сумму, превышающую этот лимит, она обратилась за помощью мужа и других родственников.

В доме блогеров прошли обыски. В настоящее время расследование дела продолжается.



Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде за неуплату налогов

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