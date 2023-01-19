Владелец и гендиректор компании "Лукоморье" объявлены в розыск за неуплату налогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет попросил Тверской суд Москвы заочно арестовать владельца компании – производителя рыбных консервов "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее генерального директора Дмитрия Лукашевского по уголовному делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С. М. и Лукашевского Д. М. меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в суде.

Там уточнили, что объявленным в международный розыск Лукашевским предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 299 УК РФ). Фигурантам грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Фабула дела и суть обвинения пока не разглашаются.

Тверской суд примет решение по ходатайству следствия в отношении Сергея Лукашевского 20 января, в отношении Дмитрия Лукашевского – 23 января.

Ранее Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее предпринимателя объявили в международный розыск.

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