Убийца криминального авторитета Гейдарова приговорен к 16 годам колонии

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Суд в Москве приговорил к 16 годам строгого режима исполнителя убийства криминального авторитета Али Гейдарова Матлаба Султанова. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Суд назначил 38-летнему Матлабу Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных кругах Али Гейдарова (пукты "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений")", – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного главка СК добавили, что Султанов также был признан виновным по части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконный сбыт огнестрельного оружия") и части 4 статьи 327 УК РФ ("Подделка паспорта с целью сокрытия другого преступления").

Суд установил, что заказчик убийства решил устранить Гейдарова, поскольку опасался его претензий на сферу своего негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами Москве и Подмосковье.

"Он привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину, с которыми вступил в преступный сговор и распределил преступные роли", – отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, для совершения убийства Султанов арендовал квартиру на Авиационной улице в том же жилом комплексе, где проживала жертва. Также он купил абонемент в фитнес-клуб, который посещал Гейдаров, используя поддельный паспорт, и в деталях изучил его образ жизни.

"В отношении двух фигурантов 1976 и 1980 года рождения, причастных к совершению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство. Им заочно предъявлено обвинение и судом избрана им мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в розыск", – добавили в прокуратуре.

12 апреля 2021 года Султанов несколько раз выстрелил в посетителя фитнес-клуба на северо-западе Москвы. От полученных ранений тот скончался на месте. Сразу после совершения преступления мужчина скрылся на автобусе.

Позже стало известно, что убитым оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, более известный как Альберт Рыжий. Он занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске.



Подозреваемому в убийстве в столичном фитнес-клубе выдвинут обвинение

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