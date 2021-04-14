СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве в фитнес-клубе на северо-западе Москвы

Видео: YouTube-канал СК РФ

Следственный комитет задержал мужчину, который подозревается в убийстве посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Кадры задержания опубликованы на YouTube -канале ведомства.

В доме, в котором скрывался мужчина, проводятся обыски. Сам подозреваемый в ближайшее время будет доставлен в подразделение ГСУ СК России в Москве для дальнейшего расследования.

12 апреля неизвестный несколько раз выстрелил в посетителя фитнес-клуба на северо-западе столицы, который от полученных ранений скончался на месте. Сразу после совершения преступления мужчина скрылся на автобусе. Причины и обстоятельсранетва происшествия правоохранители все еще устанавливают.

Позже стало известно, что убитым оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, более известный как Альберт Рыжий. Он занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 1 статьи 222 "Незаконный оборот оружия". Расследованием дела занимается Следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по столице.