Убитым в фитнес-клубе в Москве оказался вор в законе Альберт Рыжий – СМИ

18:20
Фото: телеграм-канал Mash
Убитым в результате стрельбы в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, более известный как Альберт Рыжий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году", – говорится в сообщении.
Там отметили, что Гейдаров занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске.
В понедельник, 12 апреля, неизвестный застрелил посетителя столичного фитнес-клуба. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
По данным следователей, причиной убийства стал конфликт между двумя мужчинами.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Сейчас специалисты работают на месте происшествия и устанавливают личность причастного к убийству.
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