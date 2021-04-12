Убитым в фитнес-клубе в Москве оказался вор в законе Альберт Рыжий – СМИ

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Убитым в результате стрельбы в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, более известный как Альберт Рыжий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году", – говорится в сообщении.

Там отметили, что Гейдаров занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске.

В понедельник, 12 апреля, неизвестный застрелил посетителя столичного фитнес-клуба. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данным следователей, причиной убийства стал конфликт между двумя мужчинами.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сейчас специалисты работают на месте происшествия и устанавливают личность причастного к убийству.