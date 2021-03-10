Москвич пригласил двух девушек в гости и оглушил выстрелом одну из них

09:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В полицию обратилась девушка, которая заявила о нападении неизвестным, угрожавшим ей пистолетом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
"По словам потерпевшей, в ночь на 7 марта она вместе с подругой познакомилась с мужчиной, тот пригласил их к себе в гости. В квартире в центре Москвы он достал пистолет, размахивал им и несколько раз подносил к ее голове. Затем мужчина выстрелил, девушку оглушило, а из уха пошла кровь", – говорится в сообщении.
Как уточняется, после случившегося девушки покинули квартиру, а на следующий день потерпевшая обратилась за медицинской помощью.
"По предварительным данным, она получила травматический разрыв барабанной перепонки и ожог ушной раковины", – добавили в пресс-службе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В конце февраля на западе столицы пассажир автобуса угрожал двум подросткам убийством. По предварительным данным, 42-летний вооруженный мужчина угрожал застрелить двух подростков 15 и 14 лет. Позже оружие у мужчины изъяли, исследование показало, что пистолет предназначен для стрельбы шумовыми патронами.
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