Москвич пригласил двух девушек в гости и оглушил выстрелом одну из них

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В полицию обратилась девушка, которая заявила о нападении неизвестным, угрожавшим ей пистолетом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"По словам потерпевшей, в ночь на 7 марта она вместе с подругой познакомилась с мужчиной, тот пригласил их к себе в гости. В квартире в центре Москвы он достал пистолет, размахивал им и несколько раз подносил к ее голове. Затем мужчина выстрелил, девушку оглушило, а из уха пошла кровь", – говорится в сообщении.

Как уточняется, после случившегося девушки покинули квартиру, а на следующий день потерпевшая обратилась за медицинской помощью.

"По предварительным данным, она получила травматический разрыв барабанной перепонки и ожог ушной раковины", – добавили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В конце февраля на западе столицы пассажир автобуса угрожал двум подросткам убийством. По предварительным данным, 42-летний вооруженный мужчина угрожал застрелить двух подростков 15 и 14 лет. Позже оружие у мужчины изъяли, исследование показало, что пистолет предназначен для стрельбы шумовыми патронами.

