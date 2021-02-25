Волгоградец заставил фельдшера сделать укол, угрожая ножом

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Волгограде решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который напал на фельдшера скорой помощи с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, 23-летний медик прибыл на вызов в квартиру подозреваемого. Там пациент потребовал сделать ему инъекцию, содержащую психотропное и обезболивающее действие, приставив нож к шее молодого человека. Фельдшер выполнил требование, после чего вызвал сотрудников полиции.
Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный волгоградец, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство.
Сейчас задержанный находится под административным арестом. Полицейские собираются ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в столице мужчину ранили ножом в ходе дорожного конфликта. Пострадавший находится в реанимации. Нападавшего задержали. По факту произошедшего проводится проверка.
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