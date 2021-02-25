В столице мужчину ранили ножом в ходе дорожного конфликта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину госпитализировали с ножевым ранением сонной артерии после дорожного конфликта в районе МКАД в Новокосине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"После аварии на улице Суздальской в районе дома 16А между водителями "Газели" и УАЗ "Патриот" произошел конфликт, в ходе которого первый нанес второму ножевое ранение", – говорится в сообщении.

Пострадавший находится в реанимации. Нападавшего задержали, уточнили в ведомстве. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее полицейские задержали москвича, которого подозревают в нанесении ножевого ранения родному брату. Как уточняется, мужчину 1995 года рождения обнаружили с колото-резаным ранением груди в квартире по адресу Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2.