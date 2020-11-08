СК возбудил дело после убийства двух женщин и ранения ребенка в Подмосковье

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Дело возбуждено после убийства двух женщин и ранения ребенка в подмосковном городе Солнечногорск. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным СК, 7 ноября тела двух женщин 1976 и 1953 года были обнаружены в частном доме с многочисленными колото-резанными ранениями. Также в доме была найдена шестилетняя девочка, она доставлена в больницу с ранениями в области шеи и груди.

После произошедшего следователи и криминалисты провели осмотр дома и изъяли находящиеся в доме предметы, которые имеют значение для расследования дела. В настоящий момент проводятся необходимые следственные мероприятия для задержания преступников.

Ранее москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство своего отца. По данным следствия, 47-летняя женщина решила убить отца на почве раздела недвижимости. Для этого она нашла исполнителя преступления, предложив ему денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Правоохранители сообщили отцу обвиняемой о готовящемся покушении и с его согласия инсценировали убийство. В тот же день обвиняемая передала исполнителю заказа 180 тысяч рублей за проделанную работу. Ее сразу же задержали.

