Прохожий в Алтайском крае напал на девушек с ножом

09:15
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Неизвестный мужчина напал на двух девушек в городе Бийске Алтайского края. Злоумышленник был вооружен ножом, сообщает управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет", – подтвердили в следственном управлении.
Мужчина нанес удар в живот одной из девушек, она погибла на месте. Другую молодой человек ранил в грудь и живот, ей удалось позвать на помощь. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство" и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 "Покушение на убийство двух человек". Нападавший разыскивается.
В начале октября в центре Москвы произошла перестрелка с поножовщиной. По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент произошел на улице Гиляровского, где неизвестные напали на группу мужчин.
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