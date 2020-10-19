Прохожий в Алтайском крае напал на девушек с ножом

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Неизвестный мужчина напал на двух девушек в городе Бийске Алтайского края. Злоумышленник был вооружен ножом, сообщает управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным следствия, вечером 18 октября 2020 года в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске неизвестный молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет", – подтвердили в следственном управлении.

Мужчина нанес удар в живот одной из девушек, она погибла на месте. Другую молодой человек ранил в грудь и живот, ей удалось позвать на помощь. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство" и части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 "Покушение на убийство двух человек". Нападавший разыскивается.

В начале октября в центре Москвы произошла перестрелка с поножовщиной. По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент произошел на улице Гиляровского, где неизвестные напали на группу мужчин.

