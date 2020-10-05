Перестрелка с поножовщиной произошла в центре Москвы – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Перестрелка с поножовщиной случилась в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС.
По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент случился на улице Гиляровского. Группа неизвестных совершила нападение на двух мужчин.
"В результате один из них получил ножевое ранение, другой – огнестрельное", – заявил источник.
Он отметил, что нападавшие имели травматический пистолет. В результате случившегося один из пострадавших был госпитализирован.
"Злоумышленники с места преступления скрылись", – добавил истчоник.
По некоторым данным, в настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется поиск преступников.
Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу при виде полицейских. Участников происшествия смогли задержать и доставить в территориальный отдел полиции.
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