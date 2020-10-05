Перестрелка с поножовщиной произошла в центре Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перестрелка с поножовщиной случилась в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент случился на улице Гиляровского. Группа неизвестных совершила нападение на двух мужчин.

"В результате один из них получил ножевое ранение, другой – огнестрельное", – заявил источник.

Он отметил, что нападавшие имели травматический пистолет. В результате случившегося один из пострадавших был госпитализирован.

"Злоумышленники с места преступления скрылись", – добавил истчоник.

По некоторым данным, в настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется поиск преступников.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу при виде полицейских. Участников происшествия смогли задержать и доставить в территориальный отдел полиции.