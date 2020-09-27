В Москве мужчина открыл стрельбу при виде полицейских

27 сентября, 20:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На северо-востоке столицы сотрудники полиции задержали злоумышленников, один из которых устроил стрельбу из травматического оружия, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
"О конфликте Гостиничном проезде правоохранителям сообщил очевидец. Когда сотрудники полиции прибыли на место, один из злоумышленников, находясь в автомобиле Skoda, произвел выстрел из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что участников происшествия доставили в территориальный отдел полиции. Организована проверка по факту случившегося.
Ранее Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова в Красногорске. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации следователей, никто не пострадал в результате инцидента. Мужчину доставили в отдел полиции, начато расследование.
Трех человек доставили в полицию после стрельбы в Гостиничном проезде
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