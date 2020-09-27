В Москве мужчина открыл стрельбу при виде полицейских

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке столицы сотрудники полиции задержали злоумышленников, один из которых устроил стрельбу из травматического оружия, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

"О конфликте Гостиничном проезде правоохранителям сообщил очевидец. Когда сотрудники полиции прибыли на место, один из злоумышленников, находясь в автомобиле Skoda, произвел выстрел из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что участников происшествия доставили в территориальный отдел полиции. Организована проверка по факту случившегося.

Ранее Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова в Красногорске. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации следователей, никто не пострадал в результате инцидента. Мужчину доставили в отдел полиции, начато расследование.