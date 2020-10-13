Сотрудницу столичного салона красоты госпитализировали после нападения на нее коллеги

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сотрудница салона красоты в торговом центре "Кожевники" в центре столицы напала на коллегу, сообщает Агентство "Москва".

Пострадавшей оказалась женщина 1999 года рождения, работающая парикмахером. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом шейного отдела позвоночника и ушибленной ссадиной лица.

В полицию об инциденте сообщили уже из медучреждения. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина силой заталкивает женщину в лифт. Все это происходило на глазах у ребенка. Позже мужчина заявил, что ничего серьезного не произошло, а девушка "просто не хотела идти домой". Полиция Красноярска разбирается в обстоятельствах потасовки.