Завершено расследование дела молодых людей, избивших пешехода в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Завершено расследование дела в отношении молодых людей, которые обвиняются в избиении жителя столицы на пешеходном переходе. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Фигурантами дела являются молодые люди 1999–2001 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений".

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова рассказала, что инцидент произошел 23 июня рядом с проспектом Вернадского. По ее словам, на переходе между пешеходом и молодыми людьми в автомобиле произошел сначала словесный конфликт, после чего последние избили жителя столицы.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавшему был причинен вред средней степени тяжести. Уголовное дело в отношении фигурантов отправлено в прокуратуру для назначения наказания, заключила Иванова.

В конце августа сообщалось, что в Москве безработный избил мужчину костылем и отобрал два телефона. Инцидент произошел по адресу Анадырский проезд, дом 13. Материальный ущерб составил около 9,6 тысячи рублей.

