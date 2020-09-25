Неизвестный в ТиНАО избил мужчину и похитил его Lexus с женой и ребенком

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В ТиНАО неизвестный избил мужчину и завладел его машиной Lexus, в которой находились женщина с ребенком. В связи с этим в городе введен план "Перехват". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В поселении Новофедоровском неизвестный избил мужчину и завладел его автомобилем Lexus, скрывшись с места происшествия. По предварительным данным, в машине находятся жена и грудной ребенок потерпевшего", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали за грабеж и похищение человека на востоке Москвы. По данным СК, обвиняемый с соучастниками избил потерпевшего бейсбольной битой на Суздальской улице.

В ходе следственных мероприятий был задержан мужчина 1995 года рождения. В ходе допроса он частично признал свою вину, пояснив, что ранее у него произошел конфликт с потерпевшим. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

