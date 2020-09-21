Пьяный мужчина на Урале поджег знакомого после ссоры

17:21
Фото: СК РФ по Свердловской области
Житель Свердловской области поджег знакомого из-за конфликта, который возник во время совместного застолья. Инцидент произошел в городе Алапаевске Свердловской области, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, 32-летний местный житель поссорился со старшим знакомым.
"На почве ссоры злоумышленник облил потерпевшего горючим веществом и поджег его. В результате пострадавшему были причинены обширные ожоги. После произошедшего пострадавший доставлен в больницу, где в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии", – сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, потерпевший мужчина ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. Помимо двух мужчин, в застолье также принимала участие женщина, которая якобы нравилась обоим собутыльникам.
По факту произошедшего инцидента проводится проверка, решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. В отношении него уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В июле 2020 года суд в Москве приговорил к 17 годам колонии строгого режима москвича, который поджег незнакомого человека. 37-летний Тимур Валиулин узнал, что его брата избили на Касимовской улице, после чего поехал туда с канистрой бензина. Во дворе мужчина облил горючей смесью человека, которого принял за обидчика. Пострадавший позже скончался в больнице.
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