Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленник облил женщину неизвестной жидкостью и поджег, сообщает ТАСС. Преступление совершили на Ферганской улице в Москве.

Отмечается, что мужчина был в медицинской маске. После случившегося он скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с множеством ожогов. По предварительным данным, она работает дворником.

По данному факту проводится проверка.

16 мая в ходе тушения пожара в квартире на западе столицы спасатели обнаружили тело с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, пожар возник в результате поджога, сделанного для сокрытия следов преступления.