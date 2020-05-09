Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы

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Один человек погиб в результате пожара в больнице №50 на севере Москвы. Еще трое пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Возгорание произошло в реанимационном отделении на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса ГКБ №50 на севере города. Там проходят лечение пациенты с коронавирусом.
По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание кислородного баллона. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. Более 200 человек эвакуировали в соседнее здание.
Ранее тела шести человек найдены
при тушении пожара в Башкирии. Один мужчина 1988 года рождения получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Пожар произошел в населенном пункте Тимирово. Личности погибших устанавливаются.