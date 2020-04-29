Шестеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Ленобласти

Фото: МЧС России

Шестеро детей и двое взрослых стали жертвами пожара, который охватил частный жилой дом в Выборге Ленинградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Единой дежурной диспетчерской службы Выборгского района.

Площадь возгорания на данный момент неизвестна.

"В результате пожара погибли двое взрослых и шесть детей от одного месяца до восьми лет", – подтвердили в ведомстве.

В ЕДДС добавили, что семья, погибшая при пожаре, была неблагополучной.

Ранее поступила информация о пожаре в частном доме в Подмосковье. Сообщалось, что в результате возгорания пострадали несколько человек. На данный момент пожар полностью ликвидирован. В тушении приняли участие 12 человек и 3 единицы техники.