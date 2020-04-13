Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

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Пожар произошел в жилом доме в Гагаринском районе на юго-западе столицы. Как сообщает МЧС по городу в Twitter, огонь распространился по восьмому этажу и чердаку.

Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Инцидент случился на Ленинском проспекте, доме 62/1. В ходе тушения спасены пять человек, эвакуированы еще более 100.

В настоящий момент пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Привлекались 29 единиц техники и 120 человек личного состава.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате взрыва в бизнес-центре в Москве.