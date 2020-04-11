ФСИН вернула под контроль ситуацию в колонии в Ангарске

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Ситуация в исправительной колонии в Ангарске, где заключенные устроили беспорядки и поджог, находится под контролем. Как сообщили ТАСС во ФСИН по Иркутской области, на территории колонии работают сотрудники прокуратуры и следственного комитета (СК).

По данным ФСИН, "отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения". Отмечается, что они "совершили поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии". Проводится оценка ущерба. Возбуждено уголовное дело.

Площадь пожара составила около 30 тысяч квадратных метров. Выгорели три цеха деревообработки. Из-за бунта перекрыли старую дорогу из Ангарска в Иркутск. Сообщалось, что в колонии произошли столкновения заключенных со спецназом. Также была подожжена машина противопожарной службы.

Бунт начался в четверг, 9 апреля, и продолжился в пятницу. По официальным данным, ему предшествовал конфликт между осужденным и сотрудниками учреждения. Мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению.

Одновременно с этим находившиеся в соседних помещениях штрафного изолятора заключенные разбили стекла камер видеонаблюдения и нанесли себе увечья. Правозащитник Павел Глущенко заявил, что часть заключенных после бунта доставят в больницу, расположенную в ИК-6 того же региона.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктором Игнатенко сообщил, что из колонии поступали жалобы на медицинское обеспечение. ИК-15 была создана в 1952 году. Осужденные занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.